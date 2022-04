Generali, ultimo giorno per acquistare azioni per votare in assemblea

Generali

(Teleborsa) - Oggi, giovedì 14 aprile, è ilper, ovvero l'ultimo giorno utile per acquistare azioni della compagnia assicurativa triestina per votare all', in cui verrà eletto il nuovo coniglio di amministrazione. La sfida è tra la lista messa a punto dal consiglio uscente, che punta su Andrea Sironi come presidente e Philippe Donnet come amministratore delegato, e quella del gruppo Caltagirone, che candida Claudio Costamagna come presidente e Luciano Cirinà come amministratore delegato.registra unarispetto alla vigilia, e si attesta a 19,07 euro., con i maggiori azioni che potrebbero aver incrementato le loro partecipazioni in vista del voto cruciale di fine mese. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 19 e successiva a quota 18,94. Resistenza a 19,15.