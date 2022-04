Mercati europei cauti in attesa della BCE. Trimestrali in chiaroscuro

Atlantia

(Teleborsa) -, che scambiano con un frazionale rialzo in attesa di conoscere le decisioni della Banca centrale europea (BCE). Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Francoforte si trova a dover affrontare l'(il mese scorso l'indice dei prezzi al consumo ha raggiunto un +7,5%) e il pericolo che unaaumenti i rischi di crescita e recessione. "Riteniamo che un rallentamento più significativo della crescita rappresenti un rischio chiave, e questo probabilmente impedirà alla BCE di comunicare un aumento imminente dei tassi d'interesse", ha commentato Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM.A Piazza Affaridi, dopo che è arrivatalanciata dalla famiglia Benetton e dal fondo statunitense. Il corrispettivo è stato fissato a 23 euro per ciascuna azione portata in adesione e l'obiettivo dell'OPA è la revoca delle azioni da Euronext Milan.A livello si stanno registrando delle. Hermes guadagna terreno dopo che le sue vendite trimestrali hanno battuto le attese, spinte dal forte appetito per i suoi accessori di lusso, mentre Ericsson è crollata del 6% dopo aver avvertito di una potenziale multa da parte delle autorità statunitensi per un'indagine sulla corruzione in Iraq. Perde terreno Ashmore, dopo il calo di 9 miliardi nell'AUM per deflussi in scia alla crisi ucraina.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,091. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,74%.Balza in alto lo, posizionandosi a +164 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,42%.piatta, che tiene la parità, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,26%, eavanza dello 0,34%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.758 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 27.021 punti.Leggermente positivo il(+0,5%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,35%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 4,93%.Su di giri(+2,05%).In luce, con un ampio progresso dell'1,41%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,96%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,29%.Tra i(+7,58%),(+3,61%),(+2,90%) e(+2,67%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,01%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,66%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.Tra i dati14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 171K unità; preced. 166K unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 2,2%; preced. 3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,4%).