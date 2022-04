Nasce 3-I, prima software house pubblica a servizio del welfare

(Teleborsa) -. Si chiameràla società, a capitale interamente pubblico, che si occuperà di attività di sviluppo, conduzione e gestione diper l'INPS, l'INAIL l'Istat, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia per la cybersicurezza, il Ministero del Lavoro e le altre PA.L'Istituzione di 3-I è avvenuta a seguito del decreto legge per le misure urgenti di attuazione del PNRR, approvato ieri in Consiglio dei Ministri."L'obiettivo è di garantire unae fornireper migliorare il benessere della collettività", spiega il ministro del Lavoro Andrea Orlando, aggiungendo "un passo avanti per la transizione digitale di tutta la pubblica amministrazione".