National Grid, utile UK sopra guidance con aumento inflazione

National Grid

National Grid

(Teleborsa) -, multinazionale britannica di servizi di elettricità e gas, ha fornito un2022, con i risultati dell'intero esercizio che saranno annunciati il 19 maggio 2022. La società prevede che l'utile operativo sottostante nelle unità di business New England, New York e National Grid Ventures sarà in linea con le indicazioni fornite nei risultati semestrali del 18 novembre 2021.Tuttavia, viene sottolineato, ora prevede di ottenere un utile operativo sottostante nelle unità di business Trasmissione di elettricità e Distribuzione di elettricità nel Regno Unito "".presenta un, e si attesta a 1.185. Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso erratico con resistenza vista a quota 1.188,8 e primo supporto stimato a 1.181,4.