Plenitude attiva il servizio di customer care dedicato alle persone non udenti

(Teleborsa) -, nuova identità di, da sempre alla continua ricerca di servizi innovativi per rispondere alle esigenze dei propri clienti, ha integrato il propriocon. Questo servizio permette alledi accedere all’assistenza clienti attraverso il supporto di una videochiamata con interpreti qualificati in Lingua Italiana dei Segni (LIS).Ilè disponibile accedendo alla sezione dedicata presente sul sito di Plenitude, utilizzando l’app TELLIS, disponibile per smartphone, tablet e pc oppure direttamente dal sito TELLIS, nella sezione TELLIS ACCESSO LIBERO.Plenitude, Società Benefit controllata da Eni, si pone l’obiettivo di avere unsulle persone, le comunità e l’ambiente, e considera l’inclusione un valore fondamentale. Il servizio TELLIS si inserisce pienamente in questa visione, promuovendo il miglioramento dell’integrazione sociale delle persone non udenti e la riduzione delle barriere comunicative nello svolgimento delle attività nella vita quotidiana.