Salario minimo, Orlando: "urgente trovare un'intesa tra sindacati e parti datoriali"

(Teleborsa) - Nell'agenda di questo governo "ilpenso che ci debba essere". Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro,, a Mattino Cinque. "Noi stiamo lavorando da mesi perché si trovi un'intesa tra le parti sociali" e "in questo momento diventa urgente trovare un'tra sindacati e parti datoriali", ha spiegato Orlando."Il nostro è un Paese nel quale isono fermi da anni e contemporaneamente", ha sottolineato il ministro, c'è stata "la ripartenza acuta dell'inflazione". "Si vuole evitare – ha poi spiegato – che la guerra inasprisca leche già ilaveva incrementato". Secondo Orlando "ci sono due interventi che si devono affrontare: l'aspetto fiscale, sicuramente, con la riduzione del prelievo sui redditi da lavoro, e poi c'e' anche un lavoro sullain quanto tale", dai contratti pirata a regole sulla rappresentanza fino al salario minimo, per "non avere aree nelle quali i salari sprofondano".