Stellantis con Qualcomm per nuove piattaforme veicoli intelligenti

Stellantis N.V.

Qualcomm Technologies

(Teleborsa) -annunciano una collaborazione pluriennale in ambito tecnologico, volta a utilizzare i più recenti progressi del digital chassis Snapdragon per esperienze in-vehicle intelligenti, personalizzabili e immersive per milioni di veicoli dei 14 iconici brand di Stellantis, a partire dal 2024. Facendo leva sulle piattaforme per l'abitacolo Snapdragon e le potenzialità 5G per i sistemi telematici, Stellantis avrà la capacità di soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei clienti, così da garantire esperienze innovative e costantemente aggiornabili.Questo accordo - spiega una nota - faciliterà il piano di Stellantis di far convergere tutti i domini software in un processo di High Performance Computing, sfruttando per tutti i principali veicoli le piattaforme automotive Snapdragon a basso consumo e dalle prestazioni elevate, oltre a contribuire ad assicurare la filiera Stellantis per i componenti strategici., interessati a partecipare al percorso di trasformazione dei veicoli con un approccio guidato dal software, collaborando con i nostri team interni, così ricchi di passione e talento. Questo, attraverso funzionalità sicure, personalizzate e sempre connesse” - ha dichiarato. "La grande esperienza di Qualcomm Technologies nel settore automotive e il suo ruolo di leader nel settore dei semiconduttori ci consentirà di integrare verticalmente gli elementi chiave delle nostre nuove piattaforme e di gestire più da vicino l'intera filiera elettronica, così da fornire l'accesso alle migliori tecnologie e soddisfare il potenziale dei volumi di Stellantis, oltre a consentire il raggiungimento del nostro ambizioso obiettivo Dare Forward 2030”."Qualcomm Technologies è onorata di ampliare la propria collaborazione con Stellantis per ridefinire i veicoli del 21° secolo, apportando sui modelli futuri le soluzioni digital chassis Snapdragon per l'abitacolo digitale" - afferma. "Creando piattaforme automotive aperte, scalabili e globali, che comprendano semiconduttori, sistemi, software, servizi,, per guidare la trasformazione verso l'era digitale delle automobili”.Nel portare a un livello superiore il rapporto conducente-veicolo,, incrementando il valore dei sistemi di infotainment e di comunicazione all'interno dell'auto per STLA SmartCockpit, ideato e progettato in collaborazione con Amazon e Foxconn. Le piattaforme per l'abitacolo Snapdragon non sono progettate solo per offrire una grafica touch ad alta definizione e una console dell'abitacolo a controllo vocale, ma anche un'esperienza in-cabin totalmente immersiva, consentendo una qualità audio eccellente e comunicazioni vocali perfettamente nitide all'interno dell'abitacolo del veicolo.Le piattaforme per l’abitacolo Snapdragon verranno inoltre utilizzate per potenziare STLA Brain, offrendo un nuovo livello di intelligenza digitale per la massima comodità e sicurezza, potenziando le capacità dell’in-vehicle personal assistant grazie alle funzionalità altamente intuitive dell'intelligenza artificiale (AI).La prima applicazione sarà destinata al brand Maserati, per potenziare il sistema infotainment Stellantis di prossima generazione.