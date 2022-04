TSMC, utile in aumento e sopra le attese nel primo trimestre

TSMC

(Teleborsa) -, società taiwanese e una delle più grandi al mondo del campo dei semiconduttori, ha registrato unconsolidato di 491,08 miliardi di dollari taiwanesi (circa 15,53 miliardi di euro), undi 202,73 miliardi di dollari taiwanesi (circa 6,41 miliardi di euro) e undi 7,82 di dollari taiwanesi (1,40 dollari statunitensi per ADR) nel primo trimestre 2022. La trimestrale ha battuto le attese del mercato, che si aspettava un utile netto di 184,67 miliardi di dollari taiwanesi, secondo i dati di Refinitiv. TSMC ha beneficiato di un, che ha anche portato a una carenza globale di semiconduttori., i ricavi del primo trimestre sono aumentati del 35,5% mentre l'utile netto e l'utile netto per azione diluito sono aumentati entrambi del 45,1%., i risultati del primo trimestre hanno rappresentato un aumento del 12,1% dei ricavi e un aumento del 22% dell'utile netto."La nostra attività del primo trimestre è stata supportata da una forte domanda relativa all'" - ha affermato Wendell Huang, VP e Chief Financial Officer di TSMC - Passando al secondo trimestre 2022, prevediamo che la nostra attività continuerà a essere supportata dalla domanda relativa a HPC e Automotive, parzialmente compensata dalla stagionalità degli smartphone".Il management prevede che lasarà la seguente: le entrate dovrebbero essere comprese tra 17,6 miliardi di dollari e 18,2 miliardi di dollari; sulla base dell'ipotesi del tasso di cambio da 1 dollaro USA a 28,8 dollari taiwanesi. Il margine di profitto lordo dovrebbe essere compreso tra il 56% e il 58%. Il margine di profitto operativo dovrebbe essere compreso tra il 45% e il 47%.