Vianini, ok assemblea a bilancio e cedola

Vianini

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 che mostra un risultato netto positivo per 4,4 milioni di euro (425 mila euro al 31 dicembre nel 2020).I soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, hanno deliberato unper l’esercizio 2021 pari a 0,06 euro per azione. Il pagamento avverrà il 25 maggio 2022 con data 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola n. 21 e con record date alla data del 24 maggio 2022.L'Assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.