BasicNet avvia operazioni acquisto e disposizione azioni proprie

(Teleborsa) - A seguito della delibera assembleare diassunta il 13 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione diha deliberato di procedere all’avvio del relativo piano.Il programma ha la finalità, sempre nel rispetto della parità di trattamento degli Azionisti e della normativa vigente in materia, di dotare la Società di un utile strumento nell’ambito di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione alle quali si concretizzi l’opportunità di scambi o cessioni di pacchetti azionari, ovvero costituendole in garanzia nell’ambito di operazioni finanziarie, o per qualunque altro impiego utile ad accrescere il valore della Società, il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall’autorità di vigilanza pro tempore vigenti.Il programma di acquisto di azioni proprie terminerà alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022 o comunque al raggiungimento del controvalore massimo di 14 milioni di euro o a un numero di azioni il cui valore nominale, tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi i limiti di legge.Gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.Al 14 aprile, la Società detiene complessive 10.180.000 azioni proprie, pari al 16,69% del Capitale Sociale.Intanto, a Milano, appiattita la performance dicon i prezzi allineati a 6,2 euro.