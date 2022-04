Covid, ENAC: aggiornate le Linee Guida per il traffico aereo dopo la cessazione dello stato di emergenza

(Teleborsa) - L’(ENAC) semplifica la vita dei passeggeri. Sono infatti state aggiornate leper gli operatori del settore al fine di favorire un rapido rientro nell’ordinaria attività del trasporto aereo dopo la cessazione dello. Per volare sono ora sufficienti il cosiddettoe ledi tipo FFP2, mentre vengono rimossi i vincoli relativi all’utilizzo delle cappelliere.dovranno inoltre adottare interventi organizzativi e gestionali atti a prevenire ogni forma di affollamento in tutte le aree dell’aerostazione e durante le, mediante una corretta gestione dei flussi e degli accodamenti, una segnaletica efficace e svolgere l’igienizzazione e sanificazione in ogni area dell’infrastruttura. Procedure analoghe dovranno essere disposte dai vettori aerei nelle fasi di imbarco e sbarco degli aeromobili.A tutti idei voli nazionali e internazionali con destinazione Italia è fatto obbligo di segnalare al vettore e all’autorità sanitaria territoriale competente l’eventuale positività aldiagnosticata entro 5 giorni dallo sbarco dall’aeromobile, al fine di dare avvio al contact tracing sul territorio nazionale.