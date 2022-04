Debole il mercato di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Il listino dichiude l'ultima seduta della settimana in ribasso, con ilche cede lo 0,35%, sulla scia della chiusura in rosso di Wall Street, sulle aspettative di un ulteriore ritocco all'insù dei tassi di interesse; sulla stessa linea, si muove in caloche perde lo 0,39% e, che arretra dello 0,63%.Sono rimaste, le borse di: Sidney, Hong Kong e Mumbai.Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,24%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,19%.Il rendimento dell'è pari 0,24%, mentre il rendimento delscambia 2,8%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,6%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,7%; preced. 6,7%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,5%; preced. 7,5%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,8%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -112,6 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,7%).