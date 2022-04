Mercati UE e USA chiusi per festività. In Asia pesa delusione tassi Cina

(Teleborsa) - Ferme, oggi, le piazze finanziarie europee ed americane, nel. Si muove in forte calo la. L'indice Moex cede l'1,55% a 2.4021 punti. Debole il rublo, scambiato a 80,88 sul dollaro e 87,41 sull'euro.Seduta a ranghi ridotti, invece, per ledeluse dalla decisione della Cina di non tagliare i tassi di interesse . Una mossa attesa dagli investitori in riposta al rallentamento dell'economia cinese dovuta alla riacutizzazione deiRestando in tema di banche centrali, delusi i mercati anche dalla BCE che ieri ha confermato tassi di interesse invariati ed il possibile ritiro delle misure di QE entro il terzo trimestre. Sul mercato valutario, l'euro è precipitato al minimo di due anni contro il dollaro USA, poiché i commenti della presidentehanno confermato che la BCE non ha fretta di aumentare i tassi, in contrasto con l'inasprimento della politica monetaria dalla Federal Reserve.