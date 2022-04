S&P, nel 2021 tasso di downgrade corporate ai minimi storici

(Teleborsa) - Dopo un anno segnato da una delle recessioni più profonde degli ultimi 100 anni, il 2021 si è rivelato un, nonostante la persistente della pandemia. Come nella maggior parte dei periodi di ripresa, lerispetto all'anno precedente, con il tasso di insolvenza globale delle società speculative-grade (cioè con rating bassi) che è sceso al di sotto del 2% solo per l'ottava volta negli ultimi 41 anni, assestandosi all'1,7%. Inoltre, lanel 2021, con un tasso di downgrade ai minimi storici (5,5%) e un tasso di upgrade ai massimi (10,2%). È quanto emerge dal report di S&P Global Ratings "2021 Annual Global Corporate Default and Rating Transition Study", sull’andamento dei rating e dei default a livello globale.Sostanzialmente in linea con i sei anni precedenti, due settori hanno guidato le insolvenze nel 2021: i, l'(con 29 inadempienze combinate, ovvero il 40% del totale). I default sono diminuiti in quasi tutti i settori e solo gli istituti finanziari hanno registrato lo stesso numero di default nel 2021 come nel 2020 (quattro). Nonostante il calo delle insolvenze assolute, nel 2021 i settori dei trasporti e immobiliare avevano ancora tassi di insolvenza annui superiori alle loro medie a lungo termine, ma solo di circa 0,5 punti percentuali in entrambi i casi.Caratteristico di un anno di ripresa economica, la maggior parte delle insolvenze si è: tutti i default oggetto di rating hanno iniziato l'anno nella categoria "B" o inferiore. Inoltre, delle 60 società oggetto di default nel 2021 e con rating a inizio anno, 50 (l'83%) si trovavano nella categoria CCC/C. Anche al livello CCC/C, il tasso di insolvenza dell'11% per il 2021 è stato comunque notevolmente inferiore alla media a lungo termine (28,3% nel periodo 1981-2020).I tassi di upgrade e downgrade sono migliorati sostanzialmente nel 2021, producendo il. Il tasso di downgrade è sceso al minimo storico del 5,5% e l'anno scorso è stato il primo dal 2013 con un tasso di upgrade superiore al 10% (10,2%).Delle 72 inadempienze societarie nel 2021, la maggioranza (40) proveniva da società negli(Bermuda e Isole Cayman). Segue l'Europa con 14 default, l'America Latina con nove e l'Asia-Pacifico con sette. I restanti due default provenivano dal Canada.Lehanno rappresentato il 60% di tutte le insolvenze nel 2021. Gli scambi in sofferenza (che sono tipicamente insolvenze selettive) hanno rappresentato il 56,9% di tutte le insolvenze, ben più degli interessi o pagamenti mancati (29,2%). Varie forme di fallimento rappresentavano solo l'11% di tutte le inadempienze. Coerentemente con il calo del numero di inadempienze, ildalle inadempienze è sceso a 66,3 miliardi di dollari nel 2021 dai 353,4 miliardi di dollari dell'anno precedente. Il più grande default nel 2021 è arrivato dal, con 11 miliardi di dollari (16,6%) del debito colpito dal default per l'anno.