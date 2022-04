Seri Industrial

Fanno parte della lista Roberto Maviglia, Fabio Borsoi, Andrea, Marco e Vittorio Civitillo, Annalisa Cuccaro, Rosaria Martucci, Manuela Morgante, Luciano Orsini e Alessandra Ottaviani.

(Teleborsa) -comunica che è stata pubblicata oggi la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, stilata dal socio di maggioranza Industrial SpA. L'elezione dei nuovi consiglieri avverrà in occasione dell’Assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 6 maggio 2022.