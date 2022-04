Trasporti e logistica tengono durante pandemia: fatturato limita calo e crescono addetti

(Teleborsa) -sono questi i principali dati che emergono dainell'anno della pandemia. Lo riveladel Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialistiche che prende in esame un campione diIl comparo - si sottolinea - ha registrato una flessione dei ricavi più attenuata delle Srl in generale che fanno registrare un -8,5%. Il, invece, si è bed ilFocalizzando l’attenzione sui singoli comparti, idalla riduzione del fatturato sono quello del(-20%) seguito a distanza dal trasporto area, marittimo e per acque interne (-8,9%) e dal trasporto terrestre di passeggeri (-5,1%), mentre il segmento che mostra la variazione più contenuta è magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (-2,1%).Nelsi registra ladei ricavi (-5,1%) rispetto al Nord Ovest (-3,3%) ed al Centro-Sud (-4,5%). A livello regionale invece si evidenziano cali molto elevati in(-14,8%),(-9,6%),(-9,2%),(-8,6%) e(-8,4%). In controtendenza il Trentino-Alto Adige (+6,2%), l’unica regione a presentare una crescita.