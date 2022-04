Ucraina, dagli Usa: guerra potrebbe durare per tutto il 2022. Lunedì riapre ambasciata italiana a Kiev

(Teleborsa) - La guerra inpotrebbe durare per tutto il 2022. È quanto avrebbe spiegato il segretario di Stato americanoagli alleati europei. La notizia è stata riportata dalla Cnn che ha citato alcune fonti all'interno dell'amministrazione Biden. Il Dipartimento di Stato non ha commentato ufficialmente l'indiscrezione, limitandosi a dire che l'obiettivo di Blinken è mettere fine al conflitto il prima possibile. La stessa Cnn ha dato notizia che il primo volo con leUsa destinate all'Ucraina arriverà nella "regione" nelle prossime 24 ore. Non è ancora chiaro dove arriveranno di preciso le armi e quali faranno parte di questo primo invio.In giornata dasono anche arrivate conferma circa le cause che avrebbero portato all'affondamento della nave da guerra russa. L'intelligence americana ha infatti confermato che sarebbero stati due missili lanciati dagli ucraina ad affondare l'incrociatore. Fonti Usa parlano di diverse vittime anche se ancora non è chiaro il numero esatto. La portavoce della Guardia costiera ucraina,, in un briefing ha spiegato che lenon hanno consentito ai russi di evacuare l'equipaggio. "L'attacco ha fatto esplodere le munizioni e ha dato inizio a una lotta per la sopravvivenza. Abbiamo osservato mentre altre navi cercavano di portare soccorsi ma anche le forze della natura erano dalla parte dell'Ucraina: la tempesta non ha consentito una tranquilla operazione di salvataggio o di evacuare l'equipaggio", ha detto Humeniuk.Nel frattempo riapre l'. “L'ambasciatore Zazo è appena tornato a Kiev e ha riaperto la nostra ambasciata”, ha detto il ministro degli Esteri,, ospite di Zapping su Rai Radio 1. L'ambasciata sarà di nuovo operativa da lunedì dopo che in queste settimane la rappresentanza diplomatica ha operato dalla città occidentale di Leopoli. "E' il simbolo dell'Italia che crede nel dialogo", ha detto Di Maio.