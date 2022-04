Wall Street chiude in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,33%; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,21%, terminando la seduta a 4.393 punti.In forte calo il(-2,28%); con analoga direzione, in ribasso l'(-1,42%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,45%),(-1,82%) e(-1,57%).Al top tra i(+4,70%),(+4,39%),(+2,07%) e(+0,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,22%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,85%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,71%.Al top tra i, si posizionano(+2,83%),(+1,55%),(+1,16%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,84%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,64%.In perdita, che scende del 5,34%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,04 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso 0,5 punti; preced. -11,8 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 7,5%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,5%)16:00: Indice NAHB (atteso 78 punti; preced. 79 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -7,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 9,38 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 185K unità).