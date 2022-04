Analisi Tecnica: EUR/GBP del 18/04/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 18 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8265. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8315. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8245.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)