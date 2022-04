BCC Risparmio&Previdenza raggiunge 22,5 miliardi di masse in gestione

(Teleborsa) -, la società di gestione del risparmio del Gruppo BCC Iccrea, ha approvato il bilancio di esercizio 2021, in cui ha raggiunto, con una raccolta in crescita di 3,2 miliardi di euro. Un significativo contributo è stato generato dalle attività legate alle gestioni patrimoniali retail, che nel 2021 hanno raggiunto i 2,5 miliardi di euro, raddoppiando le masse rispetto all’anno precedente. Il ROE si è attestato all’80% (+158% sul 2020) e il ROA al 19% (+90% sul 2020)."Il 2021 è stato un anno importante. Nonostante l'impatto della pandemia sui mercati, è stato premiato il- ha commentatodi BCC Risparmio&Previdenza - Tutto ciò si è reso possibile grazie ad un intenso percorso formativo dei consulenti delle BCC che hanno favorito una elevata qualità del servizio ai loro soci e clienti".Lesono cresciute del 70% e hanno raggiunto asset complessivi superiori ai 4 miliardi di euro, superando gli obiettivi previsti dal piano industriale. "Stiamo continuando ad integrare la sostenibilità nelle nostre scelte di business e di investimento, per arrivare ad un'offerta accurata e attenta alle esigenze della clientela delle BCC - ha aggiunto Palli - I risultati di questi percorsi sono evidenti, con una redditività che ha generato, nel 2021, commissioni retrocesse alle nostre Banche di Credito Cooperativo per un valore di circa 129 milioni euro".