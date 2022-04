Borse europee in ordine sparso

S&P-500,

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, dopo che il FMI ha rivisto al ribasso le stime di crescita globale, Italia compresa. Sul mercato USA, si registrano scambi al rialzo per l'dopo che il taglio della guidance sugli USA è stato più contenuto rispetto alle economie europee.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. L'è in calo (-1,26%) e si attesta su 1.953,6 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-5,26%), che ha toccato 102,5 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +163 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,55%.poco mosso, che mostra un -0,07%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,2%; vendite su, che registra un ribasso dello 0,83%. Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,96%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 26.890 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,98 miliardi di euro, in calo del 27,91%, rispetto ai 2,74 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,48 miliardi.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 3,81%.Svettache segna un importante progresso del 2,92%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,36%.In luce, con un ampio progresso dell'1,20%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,67%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,80%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.di Milano,(+12,30%),(+7,58%),(+4,14%) e(+3,68%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,06%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,06%.In perdita, che scende del 2,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,43 punti percentuali.Tra i dati05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -2,4%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,7%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 27,9%; preced. 25,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,4%).