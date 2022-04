Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Banca Mediolanum

BancoBPM

Campari

CNH Industrial

Ferrari

Prysmian

Stellantis

UniCredit

BFF Bank

Maire Tecnimont

Piaggio

Culti Milano

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Iveco Group

Leonardo

ENI

DiaSorin

Amplifon

Recordati

Nexi

MARR

OVS

Buzzi Unicem

Ariston Holding

SOL

GVS

Antares Vision

Wiit

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sul sentiment degli investitori pesa il fatto che, note come Donbas, in quella che i funzionari ucraini hanno descritto come la seconda fase della guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha iniziato la "battaglia del Donbas" a est e che "una gran parte dell'intero esercito russo è ora concentrata su questa offensiva".Sulla Borsa di Milano laè entrata nel vivo. Sono otto le società quotate al FTSEMIB che staccano la cedola:. Per quanto riguarda le società del MidCap, staccano la cedola. Su Euronext Growth Milan è giornata di dividendi perL'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.978,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,96%.Si riduce di poco lo, che si porta a +163 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,54%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,88%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,36%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,90%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,57%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 26.720 punti, in calo dell'1,49%.Variazioni negative per il(-1,1%); sulla stessa linea, in ribasso il(-1,28%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,61%),(+2,32%),(+0,84%) e(+0,75%).Le peggiori performance, tra quelle che non staccano la cedola, si registrano su, che ottiene -3,76%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,28%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,82%.scende del 2,61%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,03%),(+2,02%),(+1,14%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,20%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,92%.In perdita, che scende del 2,89%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,73 punti percentuali.Tra i dati05:30: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -2,4%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,7%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 27,9%; preced. 25,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,4%).