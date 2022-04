Carel acquisisce il 30% di Arion, quota sale al 70%

Carel Industries

(Teleborsa) -ha perfezionato l’acquisizione di un ulteriore 30% del capitale sociale dil’obiettivo di sviluppare la sensoristica espressamente dedicata ai settori del condizionamento e della refrigerazione.La vendita della suddetta quota da parte di Bridgeport a Carel porta la partecipazione totale del Gruppo al 70%, con il residuo 30% in capo a Bridgeport.L’operazione - spiega una nota - è coerente con la strategia a lungo termine del Gruppo poiché l’utilizzo di sensori sempre più avanzati renderà le apparecchiature più efficienti, più affidabili e maggiormente connesse con l'ecosistema in cui sono inserite, facilitando anchel'attivazione di servizi digitali. Porterà, inoltre, ad una maggiore integrazione tra Arion e Carel, con una migliorata focalizzazionesu quelle applicazioni che presentano significativi trend di crescita, consentendo allo stesso tempo maggiori investimenti intermini di personale e know-how.Il corrispettivo per l'acquisizione del 30% del capitale sociale della società suddetta è pari a circa Euro 1,2 milioni.