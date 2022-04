Chiusura poco mossa per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.412 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.392 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sui livelli della vigilia il(+0,13%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,04%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,51%) e(+0,61%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,12%),(-0,81%) e(-0,49%).Al top tra i(+2,71%),(+2,12%),(+1,90%) e(+1,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,08%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,60%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,37%.(+3,15%),(+3,10%),(+2,47%) e(+2,45%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,49%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,35%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,14%.In perdita, che scende del 3,93%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -7,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 863K barili; preced. 9,38 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso 20 punti; preced. 27,4 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 175K unità; preced. 185K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 58,2 punti; preced. 58,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 58 punti; preced. 58 punti).