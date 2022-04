Disabili costretti a scendere dal treno a Genova, Trenitalia: garantita la massima assistenza

(Teleborsa) - Arriva la nota diin merito alla vicenda della comitiva di persone con disabilità costretta a scendere dal treno a causa di alcuni viaggiatori che non hanno voluto cedere il posto prenotato in precedenza dal gruppo. "Ieri 18 aprileaveva riservato sulla prima vettura del treno regionale 3075 Albenga-Milano i posti necessari a far viaggiare da Genova a Milano una comitiva di persone con disabilità (27 persone + 3 accompagnatori) – si legge nel comunicato –. Sul treno, arrivato a Genova Piazza Principe in ritardo per un precedente atto vandalico, che aveva costretto a cambiare tipo di convoglio a Savona, sono saliti numerosi viaggiatori occupando tutti i posti, compresi quelli tenuti e rimasti fino a lì liberi per la comitiva. A quel punto ilalla clientela è salito a bordo per invitare le persone a liberare quei posti. Dopo circa venti minuti, nell’impossibilità di persuadere i clienti e permettere alla comitiva di viaggiare seduta e in maniera confortevole, com’era previsto, Trenitalia ha individuato una, utilizzando un pullman sostitutivo."È stata quindi fornita ala massima assistenza, consegnando a ciascuno un kit con snack e bevande, accompagnandoli ai servizi igienici e, successivamente, al pullman per raggiungere Milano", precisa Trenitalia."Trenitalia, esprimendo vivoper l'accaduto, rimborserà integralmente il biglietto a tutti i partecipanti e conferma il proprio impegno a tutelare il diritto alla mobilità di tutti, in particolar modo di chi, per poterne godere pienamente, necessita di ogni doverosa attenzione: professionale, organizzativa e di comune senso civico", conclude la nota.