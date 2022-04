Eventi e scadenze del 19 aprile 2022

Cy4gate

D'Amico

Esi

Gismondi 1754

Johnson & Johnson

Lockheed Martin

Manpowergroup

Netflix

Nusco

Openjobmetis

Trendevice

Websolute

(Teleborsa) -Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting di Primavera 2022 - Il Meeting di primavera IMF World Bank Group, si svolge a Washington in forma ibrida. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondialeParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all’anno 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato relativo all’anno 2021- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio