Gas, prezzo a livello più basso da inizio guerra

(Teleborsa) - Ilsulla piazza di Amsterdam ha toccato ia inizio seduta, grazie a un clima più mite e a segnali dal Cremlino che il pagamento in rubli non è previsto fino al prossimo mese. Il prezzo dei, utilizzati dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, mostra un ribasso del 2,7% a 93 euro/MWh alle 10.20 ora italiana, ma è sceso fino a(livello antecedente al 23 febbraio, giorno precedente all'invasione da parte della Russia).C'èper l'Europa, con i pagamenti per le spedizioni di aprile che saranno dovuti principalmente "a maggio", ha detto il portavoce del Cremlino. Il funzionario russo si è rifiutato di commentare se qualche cliente abbia accettato di pagare in rubli o di aprire conti in valuta come richiesto.