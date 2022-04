Generali Italia lancia l’assicurazione per l’auto elettrica

Generali Italia

(Teleborsa) -ha lanciato, disponibile dall’1 aprile. L’iniziativa è la prima sul mercato assicurativo italiano a proporre garanzie dedicate ai proprietari di auto 100% elettriche. Oggi in Italia, 7 persone su 10 hanno dichiarato che per il futuro, preferirebbero un’alimentazione elettrica o ibrida per il proprio veicolo: per il desiderio di limitare l’impatto ambientale riducendo le emissioni inquinanti (63%) e per la convenienza economica, quali i minori costi di alimentazione (55%).Per rispondere a queste nuove esigenze, Generali Italia ha già messo a disposizione dei suoiImmagina Strade Nuove 100% Elettrico, l’iniziativa della Compagnia che protegge e tutela i possessori di auto elettriche, già disponibile presso la"L’iniziativa, unica sul mercato, è rivolta a tutti coloro che hanno fatto una scelta di mobilità all’avanguardia, sostenibile e pienamente rispettosa dell’ambiente e delle persone. Ai suoi clienti, Generali Italia mette a disposizione garanzie di protezione e gestione ottimale del veicolo anche nei momenti di maggior vulnerabilità, come quelli di ricarica dell’autovettura", si legge in una nota.Immagina Strade Nuove 100% Elettrico prevede assistenza stradale in caso di, con ricarica sul posto o traino sino alla colonnina più vicina, estensione delle garanzie furto, incendio, danni per eventi atmosferici o atti vandalici, al cavo ricarica e tutela legale rafforzata.