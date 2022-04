Il comparto alimentare a Piazza Affari si muove verso il basso (-3,60%)

indice del settore alimentare italiano

settore Alimentare europeo

FTSE Italia Food & Beverage

indice EURO STOXX Food & Beverage

Ftse MidCap

B.F

Ftse SmallCap

Valsoia

Bioera

Newlat Food

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dalIlha aperto la giornata a quota 118.651,3 perdendo -4.310,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 521, dopo un avvio di sessione a 532.Tra le azioni del, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,56%.Tra le azioni del, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,18% sui valori precedenti.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,46%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,01%.