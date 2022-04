L'Indice delle società High Tech italiane spezza la serie negativa iniziata il 5 di questo mese (+0,75%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

listino principale

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Seco

Esprinet

Exprivia

Eems

(Teleborsa) - Brilla l'nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'Ilha aperto a 135.333,66 in crescita dello 0,75%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude poco mosso a 759,35, dopo aver avviato la seduta a 761,62.Nel, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,2%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 3,68%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,70%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,77%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,73%.