Piazza Affari, i dividendi di oggi 19 aprile 2022

(Teleborsa) - Oggi, martedì 19 aprile in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005257347Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: IT0005244402Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6795 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: IT0004776628Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,35 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: IT0004931058Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,183 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: IT0005218380Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,19 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: IT0005239360Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,538 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: IT0003073266Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,065 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: NL0015435975Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: NL0011585146Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,362 EURData di pagamento: 06/05/2022ISIN: IT0004176001Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,55 EURData di pagamento: 21/04/2022ISIN: NL0010545661Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,28 EURData di pagamento: 04/05/2022ISIN: NL00150001Q9Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,04 EURData di pagamento: 29/04/2022