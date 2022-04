Si muove in territorio positivo il settore beni personali a Milano (+0,96%), acquisti a mani basse su MARR

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino milanese

Marr

(Teleborsa) - Performance positiva per l', sebbene ilevidenzi un'intonazione decisamente negativa.Ilha aperto a 85.941,8, e sta ora trattando a 86.015,8, in aumento di 815,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue al ribasso a 1.282, dopo aver avviato la seduta a 1.301.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,76% sui valori precedenti.