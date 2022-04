Twitter nel mirino del private equity. Interesse da Apollo e Thoma Bravo

Twitter

(Teleborsa) - Non c'è solo Elon Musk ad essere interessato ad acquisire. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa statunitense, due colossi del private equity comestarebbero. Thoma Bravo ha contattato la piattaforma di social media la scorsa settimana per esplorare un'acquisizione alternativa all'offerta da 43 miliardi di dollari di Musk. Apollo starebbe valutando i modi in cui può fornire finanziamenti a qualsiasi accordo e sarebbe aperto a lavorare con Musk o qualsiasi altro offerente, hanno affermato fonti a conoscenza della situazione.è una società di private equity specializzata inche comportano ristrutturazioni aziendali e consolidamenti, con in gestione circa 498 miliardi di dollari di asset alla fine di dicembre. Thoma Bravo è una società di private equity specializzata in, con in gestione oltre 103 miliardi di dollari di asset alla fine di dicembre.Nel frattempo, in una serie di tweet, il co-fondatore ed ex CEOha affermato che ildi Twitter "è stato costantemente". Dorsey ha risposto a un tweet del venture capitalist Garry Tan che diceva: "Il partner sbagliato nel tuo consiglio può letteralmente far evaporare un miliardo di dollari di valore".Venerdì, Twitter ha adottato una "pillola avvelenata" nel tentativo di respingere una potenziale acquisizione ostile. Il giorno successivo, Musk ha twittato "", suggerendo che potrebbe fare un'offerta pubblica per acquistare azioni direttamente dagli azionisti di Twitter.