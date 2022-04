Unicredit rinnova partnership con Worldline per l'Open Banking

UniCredit

(Teleborsa) -, leader mondiale nei servizi di pagamento,. La collaborazione consente ai clienti UniCredit ditramite un'unica API (Application Programming Interface) ed alla banca di offrire efficacemente Account Information Services (AIS) e Payment Initiation Services (PIS) ed altre opportunità di business .UniCredit. La partnership, ora estesa per, offre a nicredit ed ai suoi clienti considerevoli, perché evita di stabilire separatamente connessioni con tante banche diverse. L'infrastruttura sicura di Open Banking di Worldline, consente infatti di convertire i formati di tutte le diverse banche in, consentendo ad Unicredit di eliminare la complessità derivante da molteplici integrazioni e di offrire ai propri clienti una visione consolidata di tutti i propri conti bancari intrattenuti presso una o più banche e la possibilità di avviare un pagamento a valere sul conto di un'altra banca Europea.Worldline è uno dei maggiori fornitori di Open Banking in Europa. Worldline è focalizzata nel massimizzare il potenziale dell'Open Banking permettendo di raggiungere circa 3.500 banche in 19 paesi in tutta Europa e abilitando molteplici casi d'uso che rendono possibile alle banche la creazione di offerte ad alto valore per i propri clienti. Oltre alla partnership per l’Open Banking, UniCredit ha con Worldline anche un accordo a lungo termine per la gestione di tutte le transazioni SEPA (Single Euro Payments Area), degli Instant Payments, dei pagamenti multi valuta e domestici, in aggiunta a quelli ad alto valore, in Austria e Germania."In qualità di azienda Paytech leader ed in rapida crescita, vogliamo supportare i nostri clienti, ad estendere i loro mercati e a cogliere le opportunità dell'Open Banking e dell’Open Finance", afferma, Chief Business Division Officer di Worldline Financial Services."In qualità di banca leader, presente in diversi paesi europei, ci avvaliamo del supporto di un fornitore con una dimensione e una presenza europea tale da cogliere le sfide e le opportunità che i nostri clienti stanno affrontando. Negli ultimi due ann Worldline ha dimostrato le proprie capacità in ambito Open Banking fornendo una copertura efficiente in tutta Europa e abilitando i servizi richiesti dai nostri clienti. Inoltre, stiamo lavorando a ulteriori opportunità che derivano dalla PSD2 e dall’Open Banking", commenta, Head of Transactions and Payments di UniCredit.