Alfonsino, accordo con app Taporty per potenziare ristoranti centro-sud Italia

Alfonsino

(Teleborsa) -ha sottoscritto un accordo con B-twins, società titolare dell’app di food delivery Taporty operante nel Lazio, Campania e Umbria.Con questa nuova partnership, in alcune città target di Alfonsino ed in particolare a Giugliano in Campania, Perugia, Terni e Sesto Fiorentino, lae quindi aumentare l’offerta ed il numero ristoranti sulla propria app."Con questo nuovo importante accordo commerciale,per il segmento del food delivery e consentirà l’attivazione di un nuovo importante centro come quello della città di Perugia - ha commentatospecializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni -. Alfonsino arricchirà così il nuovo ventaglio d’offerta che attualmente i nostri clienti possono trovare in queste regioni.rafforzando ulteriormente la posizione di Alfonsino, quale miglior player italiano attivo e capillarmente presente sul territorio".