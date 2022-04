Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 20/04/2022

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Contenuto ribasso per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 20.753,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 21.326,9. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 20.562,4.

