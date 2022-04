BE acquisisce il 51% di Synapsy

Be Shaping The Future

(Teleborsa) -ha finalizzato l’acquisto del 51% del capitale sociale di Synapsy, una delle società leader nel mercato della Live Communication & Events Management in Italia, con sede a Milano, specializzata nella ideazione di format originali e realizzazione di progetti di comunicazione integrata.L’attuale management team continuerà a guidare l’azienda almeno fino al 2029.Il prezzo pagato per il trasferimento della quota è stato pari a 0,82 milioni di euro, corrispondente ad un valore complessivo dell’azienda di 1,6 milioni di euro. La posizione finanziaria netta di Synapsy al momento dell’acquisizione era di 0,9 milioni.L'accordo prevede anche un meccanismo di “price adjustment” ed “earn-out”, che terrà conto della performance effettiva della società nel 2022 e negli esercizi successivi. Una struttura di Put&Call options con scadenza ultima nel 2029 è stata prevista per il completo acquisto della residua quota di capitale.L’acquisizione è avvenuta l’1 Aprile 2022 contro cash.