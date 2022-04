Borse europee toniche. A Milano bene le banche

FTSE MIB

Banco BPM

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banco BPM

Pirelli

STMicroelectronics

Leonardo

Amplifon

Inwit

DiaSorin

Telecom Italia

Intercos

Credem

Maire Tecnimont

Anima Holding

Autogrill

MARR

Wiit

Technogym

(Teleborsa) -che migliorano a metà mattina rispetto ad un avvio più cauto. Gli acquisti diffusi interessano anche ildove si mettono in luce i titoli bancari, in particolareal momento best performer tra le blue chips.I guadagni sono comunque contenuti il giorno dopo ilche ha tagliato le stime sulla crescita dell'economia mondiale . L'attenzione degli investitori resta sempre alta sulla guerra in Ucraina e sulla pubblicazione delle trimestrali societarie. Si guarda anche alle mosse delle banche centrali: in agendache ha confermato oggi il tasso LPR a un anno al 3,7% contro le previsioni degli analisti di un taglio, volto a sostenere l'economia cinese.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,082. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,81%, a 103,4 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +160 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,47%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,32%, composta, che cresce di un modesto +0,28%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,58%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,43%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.982 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,81%.Decolla, con un importante progresso del 2,56%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,31%.Svettache segna un importante progresso del 2,06%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,47%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,45%),(+2,24%),(+1,66%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,83%.Scende, con un ribasso del 2,89%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,39%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 28,2%; preced. 25,9%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,6%; preced. 1,4%)11:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,5%; preced. -1,3%).