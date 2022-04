Confcommercio, è boom dell'usura. Sangalli: "Imprenditori non vanno lasciati soli"

(Teleborsa) -ed il fenomeno di illegalità più diffuso dopo la pandemia. E' quanto emerso in occasione delladove sono intervenuti del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ed il sottosegretario al Ministero degli Interni Ivan Scalfarotto.ha percepito un, stando ai dati presentati dal direttore dell'Ufficio Studi Mariano Bella, ma il fenomeno è più accentuato nelle(16,2%), al(16,6%), nel commercio al dettaglio alimentare (15,1%) e nel settore alberghiero (20%).è il fenomeno criminale percepitodagli imprenditori del terziario (per il 27%), seguito da abusivismo (22%), racket (21%) e furti (21%). Il trend è più marcato nelle grandi città e al Sud dove l’usura è indicata in aumento dal 30% delle imprese."L'usura sembra una pandemia che non si riesce a sconfiggere", ha dichiarato il, aggiungendo "mette a rischio numerose imprese soprattutto in periodi come quello che stimano vivendo". "Per contrastare questo fenomeno - sottolinea - va rafforzata la collaborazione fra Istituzioni, Forze dell'ordine e realtà associative. Gli imprenditori non vanno lasciati soli e devono essere incoraggiati a denunciare. Solo così avremo una economia più sana e più libera".Oltre ad essere percepito come il reato che aumenta di più, l’usura è anche un fenomeno che: l’11% degli imprenditori ha avuto notizia diretta di episodi di usura o estorsione nella propria zona di attività ed il 17,7% di dice molto preoccupato.I problemi disono più avvertiti nelle(per il 52% delle imprese), mentre i centri storici delle citta tra i 10mila e i 50mila abitanti risultano più curati (per l’88,2% delle imprese). Il 64,9% delle imprese ha riscontratonella propria zona di attività e un’impresa su cinque ritiene peggiorato il livello di qualità della vita nell’area in cui opera.