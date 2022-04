Depressione e impatto sul lavoro: "aziende puntino su benessere psicologico"

Atlantia

(Teleborsa) - "Prima della pandemia, in Europa,(1 su 6) soffriva di disturbi mentali ma ilE' quanto si legge nella lunga analisi didirettore Human Capital died esperto di politiche del Lavoro, pubblicata oggi su Il Sole24Ore nella quale si sottolinea che "lae più in generale, le malattie mentali sono oggi la principale causa di assenteismo lavorativo nel mondo ene soffrono, di cuipiù diprevede che nelsarà la primamette in evidenza una ricerca effettuato dal’azienda farmaceutica del GruppoUnae pesa non solo sulla salute ma anche sulla vita sociale, familiare e lavorativa. Tra quanti ne soffrono, infatti, una persona su dieci circa si prende una pausa dal lavoro, perdendo in media: il costo diretto medio per paziente è stimato inmentre per gli oltre 130mila affetti dalla forma più grave di depressione ossia resistente al trattamento si arriva ad un costo diScrive Pelà, commentando il report sulle pagine del quotidiano economico - "già nel 2010 l'impatto delle malattie mentali sull'economia europea era stimato fosse di 92 miliardi di euro (a valori correnti il, di cui circa 54 miliardi dovuti all'assenza dal lavoro. Per chi, comunque, non si assenta dal lavoro, pur colpito da una malattia mentale, si stima che la produttività si riduca del. Data la travolgente sostituzione dei lavori manuali con i lavori di crescente impegno mentale - i lavori della conoscenza - questi numeri (calcolati inevitabilmente per difetto - sono destinati a crescere".Bene in quest'ottica il2022 che Pelà definisce "un passo iniziale, ma significativo, di riconoscimento della necessità di porre la salute mentale al centro di una strategia di cura delle ferite provocate dal Covid. In parallelo - incalza - "le aziende dovrebbero, ora più che mai, riconoscere la rilevanza del problema. L'auspicio - prosegue - "è che in Italia grandi gruppi pubblici e privati, assumano iniziative comuni per un problema di generale interesse, così come in altri Paesi visto che - conclude Pelà -