Energia, nuove regole sui condizionatori della PA: da maggio prende il via "l'operazione termostato"

(Teleborsa) - Con l'ok all'emendamento aldalal 31 marzo 2023 parte quella che è stata ribattezzata. A partire dal prossimo mese, infatti, i condizionatori di tutti gli edifici pubblici non potranno essere impostati ad una temperatura inferiore ai 27 gradi con tolleranza di due gradi. Per quel che riguarda invece la, invece, il limite previsto per i riscaldamenti è di 19 gradi, 21 gradi se si considerano i due gradi di tolleranza. Il provvedimento ha previsto in caso di violazione delle regoledai 500 ai 3 mila euro, anche se non è ancora stato chiarito come funzioneranno iLa misura conta di ridurre idicompreso tra i 2 e i 4 miliardi di metri cubi e ridurre così la dipendenza dal gas russo. Dall’operazione di risparmio energetico sono stati esclusi al momento sia le abitazioni private che ambienti come gli ospedali, le case di cura e le cliniche.Anche la, altro Paese fortemente dipendente da Mosca sul piano energetico, sta valutando l'introduzione di una misura simile. Ad avvalorare l'ipotesi è stato il ministro verde di Economia e Clima,, in un'intervista. Tra le possibilità di risparmio Habeck ha citato l’abbassamento del riscaldamento e il ricorso parziale al lavoro da casa volontario da parte delle aziende. Il ministro ha poi annunciato una campagna del governo proprio sul risparmio energetico.Ma perché si punta sui risparmi sull'energia consumata dai? Una risposta è arrivata da, direttore della rivista QualEnergia, intervistato da Rai News 24. “Apparentemente sembra strano, ma la spiegazione è semplice: negli ultimi 20 anni l’elettricità nel nostro Paese dipende da centrali a gas per la produzione elettrica. Una scelta infelice, ma fatta perché gli impianti si accendono e spengono velocemente e si costruiscono in tempi rapidi. Inoltre noi abbiamo una delle reti di gasdotti più efficienti al mondo lunga ben 30 mila chilometri", ha spiegato Ferraris. "Va poi considerato che lain Italia è aumentata molto di più che nel resto del pianeta: 1,8 gradi contro 1,3 della media mondiale. Ci sono poisoprattutto nelle nostre città, dove c’è scarsità di verde. Tutti fattori che hanno fatto aumentare il ricorso ai condizionatori e il. Infatti il picco dei consumi elettrici si è spostato a luglio, quando ci sono ancora le aziende aperte. Ecco perché Draghi se la prende con i sistemi di condizionamento", ha aggiunto.