ENPAM, Corte Conti approva gestione 2018-2020

(Teleborsa) - La Sezione controllo enti dellaha approvato la relazione sulla gestione 2018-2020 dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici e odontoiatri, oggi fondazione vigilata dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia.Il costo per gli organi statutari è in diminuzione del 5% annuo (3.318.761 euro nel 2020 contro i 3.895.961 del 2017). I costi 2020 del personale ammontano a 39,82 milioni, in lieve calo sul 2019 ma più elevati del 6,71% sul 2017 e del 6,62% sul 2018, in virtù del nuovo contratto collettivo di lavoro, del pagamento degli arretrati e dell’aumento di personale (+44 unità nel 2020, con 36 cessazioni): su questo punto la Corte ha raccomandato misure di contenimento della spesa.Il risultato di esercizio (1.164.767.173 euro nel 2017) cresce nelcendendo nel 2020 a quota 1.222 milioni (-29,75%). Il patrimonio netto, in aumento nel triennio, supera i 24 miliardi a fine 2020. In aumento, sempre nel triennio, i debiti: nel 2020, crescono del 14,17% rispetto al 2017, attestandosi a 212,26 milioni per l’incremento dei debiti tributari e verso banche e iscritti, pur con piena copertura anche in riferimento alle disponibilità liquide.In continua flessione il rapporto2,64 nel 2020, contro 3,01 nel 2017). In calo anche l’esposizione (inizialmente rilevante: 3 miliardi di euro fra il 2001 e il 2009) sul mercato dei titoli strutturati (65 milioni di euro a fine 2020, contro i 176 del 2017), relativa ad un’obbligazione in scadenza nel luglio 2021 e, pertanto, riclassificata, nel 2020, nell’attivo circolante.Le proiezioni 2018-2067 del nuovo bilancio tecnico 2019 - rileva ancora la magistratura contabile - mostrano unnegativo nell’arco 2027-2040, poi positivo fino a fine periodo e con saldo totale altalenante ma sempre positivo. In costante crescita il patrimonio complessivo. La Corte ha raccomandato il monitoraggio degli eventuali scostament con interventi conservativi dell’equilibrio di medio e lungo termine.