Forum "Verso Sud": costruire nuova visione mediterranea strategica per l’Italia e l’Europa

(Teleborsa) - Cambiare ildidel: dain contrapposizione con il, adelledel Mediterraneo, con l’obiettivo di diventare ladi congiunzione tra: questa l’ambizione della prima edizione del Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo” – in programma il 13 e 14 maggio a Sorrento (Villa Zagara) realizzato dae il sostegno del- chiarisce la nota - "è parte di unache unisce, in un unicodel mondo accademico e della ricerca, per costruire, valorizzare e comunicare unadei Paesi dell’area delsi confronteranno sulla base di un primo “Libro Bianco” realizzato per offrire undi alta sintesi strategica sulle potenzialità del Sud nel contesto Mediterraneo, individuando gli ambiti e i settori più rilevanti e collegati alle sfide e alle opportunità per cittadini, imprese e Istituzioni. Durante il Forum verrà inoltrediper ilrispetto al"Abbiamo– dice il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale- di aprire unadel meridionalismo: iAbbiamo le risorse, i progetti e le energie per proporre il Sud come luogoperché qui si concentrerà il più alto incremento di crescita nei prossimi cinque-dieci anni. Lo stereotipo delabbandonato non ha più ragione di esistere: qui convergerà la quota maggiore di investimenti con fondi europei e nazionali sullee qui l’Italia coglierà i migliori risultati. È necessariovorrei fare di questo Forum unche sostenga nel tempo il percorso che abbiamo avviato"La– con la sua prima edizione del Forum a Sorrento – nasce con l’ambizione di voler cambiare il paradigma di sviluppo strategico del Sud: non una macro-area in, ma macro-area al centro di un nuovo protagonismo internazionale, che punti innanzitutto sul contributo che proprio il Sud può dare all’Europa in un momento certamente ricco di incertezza ma anche di opportunità di costruzione di una agenda di sviluppo, discontinua rispetto al passato. Un’agenda basata innanzitutto sulla cooperazione sovra-nazionale tra i Paesi del Mediterraneo, in molti ambiti su cui si gioca il nostro futuro, dalla sUn ruolo importante in questo nuovo paradigma del, chiamata ad invertire una narrazione basata fino ad oggi su molti stereotipi, a scapito di una reale immagine del Paese", ha affermatoManaging Partner & CEO, The European House – Ambrosetti.