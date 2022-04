Il comparto bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo (+1,63%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha aperto a quota 8.283, in aumento di 134,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', stessa scadenza, viaggia a 91, dopo aver esordito a quota 89.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, brilla, che passa di mano con un aumento del 4,50%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,98%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,62%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,58% sui valori precedenti.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,15%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,06%.Tra ledi Piazza Affari, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,25%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,92%.