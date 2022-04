In flessione l'indice dei beni personali italiano (-1,34%)

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

listino milanese

MARR

(Teleborsa) - Giornata in scivolata per il, che si muove peggio dell'andamento sulla parità delIlha aperto a quota 89.685,2, in diminuzione dell'1,34% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli della vigilia invece l'che viaggia a quota 1.287.Tra le medie imprese quotate sul, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,64% sui valori precedenti.