Intercos, Jefferies consiglia "buy". Titolo vola

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,36%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta Jefferies. Gli analisti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il giudizio portandolo a "buy" da "hold" indicato in precedenza. Fissato il target price a 16 euro contro i 13,57 euro delle attuali quotazioni.Nei giorni scorsi, Intercos ha annunciato un accordo con Dolce&Gabbana per lo sviluppo e la produzione di fragranze e altri prodotti Hair&Body, che affiancheranno la collaborazione attiva da anni tra il brand Dolce&Gabbana e Intercos nel segmento make-up. Il contratto prevede una durata quinquennale fino al 31 dicembre 2027 e comporterà un volume di affari aggiuntivo per Intercos a partire principalmente dal 2023.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,96 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,99. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,93.