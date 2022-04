L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+3,16%)

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 27 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 140.384,4, dopo un esordio a 136.473,8.Nel, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,08%.Tra ledi Piazza Affari, scambia in profit, che lievita dell'1,81%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,56%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,73%.