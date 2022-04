PNRR, Gentiloni: l'Italia si gioca un pezzo di futuro

(Teleborsa) - "È ancora troppo presto ora per una stima delle conseguenze sul piano economico e occupazionale della guerra in. Ma ci saranno conseguenze, la ripresa subirà un rallentamento. In questa situazione di, Sure è un esempio di come, in tempi di crisi, un'azione comune a livello europeo possa fare la differenza nella vita dei cittadini". Così il commissario europeo alle politiche economiche,, intervenendo con un video messaggio al 20esimo congresso di Fim-Cisl in corso a Torino. "Seè uno strumento all'insegna della protezione – ha proseguito Gentiloni –e i piani che lo costituiscono è un fondo che mira a farci trovare preparati di fronte alle sfide future"."Ilsecondo le nostre stime, può portare fino a due punti e mezzo di PIL di crescita aggiuntiva e creare altrientro il 2026. Dunque sull'attuazione sul PNRR l'Italia si gioca un pezzo di futuro. Una sfida che il Paese può vincere se saprà declinarla in una missione nazionale, a cui tutti, il Governo, le parti sociali, la società civile, i corpi intermedi sono chiamati a contribuire", ha sottolineato. "Si tratta complessivamente di un pacchetto dadi risorse comuni, per finanziare i piani di ripresa nazionali e quasi 200 di questi 800 miliardi sono destinati all'Italia. Anche in questo caso l'Italia è, in termini assoluti, il primo beneficiario di questa straordinaria risposta comune europea alla crisi innescata dalla pandemia. Il PNRR assegna oltre il 60% dei fondi a investimenti e riforme nellarisorse cruciali per proiettare il Paese in una dimensione di crescita più sostenuta e sostenibile", ha sottolineato."Un'altra componente chiave del PNRR – ha proseguito Gentiloni – è quella delle politiche di inclusione e coesione, in cui figurano, tra le altre, misure importanti di sostegno alle politiche attive del lavoro, fondamentali per ridurre i, territoriali e di genere. Se portato avanti fino in fondo, e questo è un impegno straordinario e necessario per l'Italia"."L'dell'Ucraina da parte della Russia ha complicato ulteriormente il quadro, ma non fa che confermare la necessità per l'Europa di continuare sulla strada della riconversione energetica e quindi delle rinnovabili e raggiungere l'", ha evidenziato il Commissario europeo. "Abbiamo reagito con forza e umanità, accogliendo i rifugiati, sono già 4 milioni, e investendo sull'indipendenza energetica e la difesa comune: una nuova tappa della costituzione europea", ha aggiunto.