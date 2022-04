Rete Ferroviaria Italiana sigla protocollo per dare impulso alla sharing mobility

(Teleborsa) - Il Gruppo FS accelera sullacon l'obiettivo di rendere leferroviarie veri e propri. E' questo il fine delsiglato oggi, 20 aprile, dalla controllatae dall’L'obiettivo, si legge su FSNews il portale informativo del Gruppo FS Italiane, è trasformare radicalmente le stazioni ma mero supporto al trasporto ferroviario (arrivi e partenze) a luoghi in cui usufruire di servizi e differenti soluzioni di mobilità, fisicamente e digitalmente integrati tra loro, in modo da rendere l'esperienza di viaggio sempre più fluida, accessibile e condivisa.Il protocollo, denominato Analisi e sviluppo della sharing mobility nelle stazioni ferroviarie, dà i via ad una, che prende il via dalla condivisione di dati dai rispettivi sistemi informativi GIS per avviare una prima serie di approfondimenti mirati sulle città di