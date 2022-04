Semplificazioni, Brunetta: sforzo è corale, sfida si "vince" solo assieme

(Teleborsa) -. Lo ha affermato il Ministro della PA, in audizione a Palazzo San Macuto dinanzi alla commissione per la semplificazione. "Lavoriamo insieme, voi con i poteri del Parlamento, io con i poteri del Governo", ha affermato Brunetta, aggiungendo "costituiamo un gruppo di lavoro sulle semplificazioni e procediamo su singoli filoni".Per semplificare le procedure - ha detto - c'è bisogno di unocui partecipino tutte leed anche gli, in particolare enti del, che "devono fare la loro parte nella crescita dei servizi digitali e nella semplificazione del rapporto con la PA".Brunetta ha ricordato che le norme che riguardanoe riforma della PA "sono state" ed ha auspicato una "collaborazione strettissima tra Governo e Parlamento che ha dato già origine a un'attività di successo". Il Ministro ha anche indicato che, "come scopiabbiamo laamministrative in cinque anni", e che si tratta di "una cifra enorme".e formazione del capitale umano - ha sottolineato il Ministro - lasarebbe "come acqua sul vetro".Brunetta ha parlato anche della, ricordando che lada 3-4 anni a 100 giorni ed indicando che nel 2021 sono sono state rese disponibili 45mila posizioni per un totale di oltre un milione di candidati e nel 2022 si prevedono oltre 100mila assunzioni a tempo indeterminato.Le semplificazioni sono, in particolare semplificare le. Tra queste si cita la liberalizzazione dell'installazione di pannelli solari, termici o fotovoltaici sugli edifici, le aree in cui di default sarebbe possibile installare impianti rinnovabili (Fer) ad esempio le aree industriali dismesse o le aree agricole abbandonate o non produttive da oltre 5 anni e, ancora l potenziamento delle unità dedicate alle autorizzazioni per impianti Fer.